Inundaciones dejan al menos 4 casas con daños mayores en San Pedro de Atacama

Las intensas precipitaciones registradas desde el viernes en la provincia del Loa provocaron afectaciones en la comuna de San Pedro de Atacama, donde al menos cuatro viviendas presentan daños mayores de infraestructura, según información entregada por autoridades locales.

Ante el evento meteorológico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para la provincia del Loa, en la Región de Antofagasta, debido a las lluvias y a la probabilidad de tormentas eléctricas asociadas. En un balance preliminar, se reportó además que cerca de 20 viviendas presentan afectación menor.

En paralelo, Carabineros desplegó un operativo de rescate en el río Loa, luego de que tres personas quedaran aisladas producto de las precipitaciones, siendo evacuadas sin mayores complicaciones, según se informó.

El alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, precisó que hubo personas damnificadas, aunque no utilizaron albergue, ya que recurrieron a redes de apoyo dentro del mismo pueblo. Sin embargo, confirmó que existen entre cuatro y cinco casas con daños mayores, además de múltiples viviendas donde ingresó agua a los recintos.

Zuleta también advirtió afectación en hostales y recintos turísticos, junto con un problema adicional: el ingreso de agua lluvia al sistema de alcantarillado, lo que puede provocar colapsos y riesgos sanitarios. Como medida preventiva, el municipio recomendó el cierre de atractivos turísticos en horarios de mayor riesgo, incluyendo sectores como Valle de la Luna y Valle de Marte, mientras las autoridades mantienen el monitoreo y evaluación de daños.

PURANOTICIA