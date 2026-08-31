Internación provisoria para adolescente de 17 años por homicidio en Puente Alto

El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la internación provisoria de un adolescente de 17 años, por el crimen de un joven de 21, asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la noche del 16 de junio pasado.

La Fiscalía ECOH Metropolitana lo formalizó por homicidio y el tribunal decretó su reclusión. Además, fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

El crimen ocurrió alrededor de las 21:00 horas del 16 de junio en calle El Rodeo, sector de Bajos de Mena, donde la víctima se encontraba circunstancialmente al volante de un vehículo en momentos en que regresaba a su domicilio.

En esas circunstancias, el imputado y otro sujeto comenzaron a disparar contra una vivienda, al parecer por una disputa territorial por venta de drogas.

La víctima, quien circunstancialmente pasó por el lugar, recibió un impacto balístico en su cabeza, falleciendo en el lugar por la gravedad de la lesión.

Vecinos acudieron en su ayuda y llamaron al SAPU, que trasladó al herido hasta el Hospital Sótero del Río, donde ingresó fallecido debido a la gravedad de su lesión.

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