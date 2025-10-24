Instruyen sumario sanitario en U. Finis Terrae tras denuncia por presunta "experimentación humana"

La Universidad Finis Terrae enfrenta un sumario sanitario instruido por la Seremi de Salud de la región Metropolitana, tras una denuncia por presunta “experimentación humana” en su Facultad de Medicina.

La medida se adoptó luego de que un reportaje de Tele13 revelara que un docente de la Escuela de Kinesiología habría presionado a estudiantes para someterse a biopsias musculares durante sus clases.

El jueves, y por instrucción de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la Seremi fiscalizó el recinto universitario. “Como autoridad sanitaria verificamos los protocolos y resguardos éticos”, señalaron.

En paralelo, la Superintendencia de Educación Superior ofició al plantel, solicitando en un plazo de cinco días hábiles toda la información relacionada al caso, el detalle de los reclamos estudiantiles y la normativa interna sobre ética y seguridad en investigación.

