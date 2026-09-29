Instalan modernos módulos y puestos de mando donados desde China para reforzar la seguridad en Barrio Meiggs y Plaza de Armas

La Municipalidad de Santiago, junto a la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs y la Comunidad China en Chile, instaló dos modernos módulos de seguridad y dos puestos de mando en puntos estratégicos de Barrio Meiggs y Plaza de Armas.

"Hemos recibido las primeras oficinas preciosas que nos donó la ciudad de Lishui, en China, con la comunidad china del Barrio Meiggs, que van a ser utilizadas para atención de público, para informaciones, para seguridad", señaló el alcalde Mario Desbordes.

"Son un lujo, en la línea de llevar el Barrio Meiggs al mejor estándar internacional, un barrio visitado por miles de personas de Chile entero y del extranjero, que va a quedar en los próximos años transformado en un lugar maravilloso", añadió.

Los nuevos dispositivos contarán con una central de cámaras que permitirá monitorear sus alrededores y mantener comunicación directa con Carabineros y la central municipal.

Los equipos fueron donados por la ciudad de Lishui y la comunidad china del Barrio Meiggs, sin costo para el municipio, en el marco del convenio de colaboración y hermanamiento entre Santiago y Lishui.

El primer embarque, que incluyó dos puestos de mando y los dos primeros de un total de ocho módulos de seguridad para los accesos, zarpó desde China a fines de julio y arribó al puerto de San Antonio el 17 de septiembre.

Uno de los puestos de mando fue instalado en Barrio Meiggs, donde permitirá monitorear el perímetro comercial y fortalecer la coordinación operativa en terreno. El segundo será instalado durante la madrugada del miércoles 30 de septiembre en Plaza de Armas, reforzando la vigilancia en uno de los principales nodos cívicos de la comuna.

PRESENCIA 24/7

En total, serán ocho módulos de seguridad destinados a los accesos de la zona intervenida en Barrio Meiggs, que cuenta con 14 portones. La instalación avanzará de manera escalonada, a medida que se incorporen las estructuras restantes.

El segundo embarque, compuesto por los seis módulos de seguridad restantes, se encuentra actualmente en tránsito marítimo desde China, con recalada estimada en el puerto de San Antonio entre el 10 y el 15 de octubre. El calendario definitivo de instalación estará sujeto a los tiempos de recepción portuaria y desaduanamiento.

Los nuevos dispositivos permitirán consolidar una presencia táctica 24/7 en Barrio Meiggs y Plaza de Armas, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias, apoyando la regulación y fiscalización de los flujos peatonales y vehiculares en los accesos, además de contribuir a disuadir incivilidades y comercio informal.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral de intervención urbana y seguridad comunitaria para el centro de Santiago, articulada mediante la cooperación entre el municipio, organizaciones del sector y la comunidad internacional.

El mobiliario interior de los módulos se encuentra actualmente en proceso de instalación, con el objetivo de completar su operatividad.

PURANOTICIA