Biministro De Grange descarta presiones de EE. UU. y confirma que cable submarino con China "sigue su curso normal"

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, aseguró que el proyecto para conectar Chile con China mediante un cable submarino “sigue su curso normal”, pese a las advertencias y cuestionamientos planteados desde Estados Unidos.

“El tema del cable chino sigue su curso normal”, sostuvo De Grange en declaraciones al programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

Consultado por las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien aseguró que la idea del cable chino “ya se acabó”, el biministro respondió que “yo no lo he escuchado decir eso, pero el proyecto sigue y hay una serie de procesos” que aún deben completarse.

“El proceso sigue su curso natural. China y EE.UU. son dos socios estratégicos para Chile, tremendamente importantes, y por supuesto que vamos a empujar las mejores relaciones con ambos”, agregó De Grange.

Consultado sobre si le preocupa perder su visa, tal como ocurrió con su antecesor, Juan Carlos Muñoz, el ministro De Grange sostuvo: “Yo creo que no hay más razones para estar preocupado, si como digo, Estados Unidos y China son dos de los principales socios estratégicos y nosotros, por supuesto, mantenemos nuestra soberanía”.

En la misma línea, aseguró que "las relaciones con Estados Unidos, con el mismo embajador Judd, son muy buenas, y también con los chinos. Son socios estratégicos, es natural que mantengamos esa muy buena relación".

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