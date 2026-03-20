Inicia su trabajo el comité de Gobierno encargado de realizar auditoría total al Estado

Este viernes inicia su trabajo el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el que tendrá como objetivo llevar adelante el instructivo presidencial respecto a la auditoría total que se aplicará al aparato público.

Esta primera reunión se llevará a cabo en La Moneda y será encabezada por la subsecretaría de la Segpres, Constanza Castillo. Además, asistirán los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez; de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y el representante presidencial Francisco Riveros.

Junto con formalizar el comité, también se definirán reglas, normas de operación y un cronograma para cumplir con la meta. La auditoría debe estar lista en los primeros seis meses de mandato.

El objetivo es dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, tal como lo mandató el Presidente José Antonio Kast al asumir el 11 de marzo.

Según informó el Gobierno, el diseño de la auditoría contempla una estructura en tres niveles:

- Un comité estratégico que define prioridades.

- Una coordinación técnica a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

- Ejecución en terreno por parte de las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio.

El comité abarcará áreas críticas como transferencias de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.

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