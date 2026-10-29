Inicia preparación de juicio oral contra Jadue y exalcalde apunta contra "grupo" de Hermosilla y Chadwick

En el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago comenzó la preparación del juicio oral contra Daniel Jadue, en el marco del caso Farmacias Populares.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte está pidiendo un total de 18 de años de presidio para el exalcalde de Recoleta, acusado por fraude al fisco, estafa, cohecho y concursal.

En concreto, el ente persecutor solicitó una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, multa de la mitad del perjuicio causado y la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos, empleos u oficios públicos, por fraude al fisco.

Además, se piden tres años y un día de presidio, más una multa de 21 UTM por el delito de estafa y por el delito de cohecho se solicita una pena de 820 días de reclusión menor, multa de $19 millones de pesos e inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos. La Fiscalía también pidió 541 días de presidio por el delito concursal.

Jadue pasó tres meses en prisión preventiva en Capitán Yáber y actualmente se encuentra en arresto domiciliario nocturno.

Al concurrir al tribunal, cuestionó a quienes, según él, impulsaron la causa judicial: "Lo principal es que quienes pusieron en marcha esto están hoy presos por corrupción judicial".

"Todos pertenecen al grupo de Hermosilla y Chadwick. Son quienes ponían a los jueces de este país a su disposición para intervenir en causas judiciales. Estoy completamente tranquilo", añadió.

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