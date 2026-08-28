Inicia pago de aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para pensionados: revisa montos y beneficiarios

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, y el director nacional del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, anunciaron este viernes el inicio del pago del aguinaldo de Fiestas Patrias 2026, beneficio destinado a pensionados que cumplan con los requisitos establecidos.

Durante septiembre, el IPS comenzará a pagar el tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias, cuyo monto este año equivale a $25.280 por persona pensionada y se pagará automáticamente junto con la pensión de septiembre.

Además, quienes tengan cargas familiares acreditadas al 31 de agosto de 2026 recibirán un incremento de $12.969 por cada una de ellas.

Tienen derecho al Aguinaldo de Fiestas Patrias las personas que, al 31 de agosto de 2026, sean pensionadas de: Instituto de Previsión Social (IPS): personas beneficiarias de la PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), pensionadas de las excajas de previsión y beneficiarias de pensiones de leyes de reparación.

También se incluyen, Dipreca y Capredena, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo, así como AFP, siempre que también reciban la PGU, el Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con garantía estatal.

Recibirán, asimismo, el aguinaldo las y los beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

El aguinaldo de Fiestas Patrias se entrega automáticamente y no requiere postulación ni ningún trámite adicional.

Quienes cumplan los requisitos recibirán este pago único junto con su pensión de septiembre, en la misma modalidad en que reciben habitualmente su beneficio.

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