Ingresan reforma que establece inhabilidad de dos años para que exfiscales sean nombrados autoridades de Gobierno

El senador Gastón Saavedra (PS) ingresó una reforma constitucional que establece la inhabilidad de 2 años para que exfiscales del Ministerio Público sean nombrados autoridades de Gobierno.

El texto explica que el objetivo de esta reforma es resguardar la posibilidad de que un persecutor pase desde dichas responsabilidades a ser designado en cargos de confianza política de directa decisión del Presidente de la República, dando paso a presiones de todo tipo, influencias indebidas y eventuales faltas a la probidad.

Según indicó el parlamentario, "nuestra idea es resguardar la imagen institucional estableciendo cercos normativos y resguardos a la labor de los fiscales, previniendo toda influencia del poder político, por eso en un artículo único señalamos que los fiscales no podrán ser designados Ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y secretarios regionales ministeriales, sino hasta transcurridos dos años desde el cese de sus funciones".

Añadió que "lo que queremos es evitar la dependencia política e ideológica del ministerio público garantizando a los chilenos y chilenas que se está ejerciendo la justicia con buenas prácticas, evitando sembrar dudas respecto al proceder del Ministerio público. Creemos que no se puede actuar con ideologías preconcebidas y como una manera de evitar esta situación es que presentamos esta iniciativa".

Al respecto el legislador sostuvo que "la designación de fiscales en responsabilidades propias del gobierno, podría concebirse como un “precio” o “recompensa” por decisiones, gestiones y diligencias que se realicen durante una investigación penal, en especial en causas que involucren a personas de interés investigativo a quienes ejercen cargos públicos de connotación política".

"Necesitamos total transparencia e idoneidad en las fiscalía para perseguir los delitos y no queremos que las investigaciones puedan verse contaminadas con alguna aspiración o mirada política", concluyó el senador Gastón Saavedra.

Consignar que la reforma también es respaldada por los senadores Alejandra Sepúlveda (Indp) , Alfonso De Urresti (PS), Daniel Núñez (PC) y Fidel Espinoza(PS).

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