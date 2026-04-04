Influencer genera incidentes en mall capitalino tras anunciar entrega de dinero

Una inusual convocatoria generó momentos de desorden durante la jornada de este sábado en el Mall Plaza Vespucio, luego de que un influencer anunciara la entrega de dinero en efectivo al público.

La actividad, impulsada por la cuenta de Instagram “Premia2.cl”, consistía en regalar $700 mil, lo que motivó la llegada de una gran cantidad de personas al centro comercial.

Según se pudo observar en distintos registros difundidos en redes sociales, la dinámica incluyó el lanzamiento de billetes desde los pisos superiores del recinto, lo que provocó que decenas de asistentes corrieran por pasillos y escaleras intentando alcanzarlos.

Las imágenes muestran escenas de empujones, aglomeraciones y un evidente desorden al interior del mall. En varios videos también se aprecia la intervención de guardias de seguridad, quienes intentaron contener a la multitud y restablecer el orden.

El episodio rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde se evidenció la magnitud de la convocatoria y las dificultades para manejar la situación.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas producto de lo ocurrido, aunque el evento dejó en evidencia los riesgos asociados a este tipo de convocatorias masivas sin mayor control.

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