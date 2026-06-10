INE abre sumario y presenta denuncia ante Fiscalía por contratación de censistas con antecedentes penales

Luego que la Contraloría General de la República revelara que un total de 16 personas que contaban con antecedentes penales, por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para cumplir funciones en el Censo de Población y Vivienda 2024, el organismo confirmó que ya se inició el sumario administrativo solicitado por el ente fiscalizador.

En un comunicado emitido por el INE se explica que "el Censo de Población y Vivienda 2024 implicó el despliegue de un proceso nacional de reclutamiento que convocó a más de 400.000 postulantes, así como la selección, contratación y pago de más de 38.000 personas en terreno, desplegadas en 345 comunas, coordinado desde 697 locales censales.

Se indica que el informe final emitido por la Contraloría fue recibido el pasado 10 de marzo, y analizando las obervaciones, se adoptaron las medidas correctivas “conforme a la normativa vigente y a los procedimientos institucionales establecidos para este tipo de procesos, presentó ante el ente de control, con fecha 18 de marzo de 2026, una solicitud de reconsideración legal en relación a determinadas observaciones vinculadas a procedimientos de cobro de multas, censistas sin respaldo para trabajar y arrendamientos”.

“El Instituto Nacional de Estadísticas adoptó la instrucción inmediata de un sumario administrativo –con fecha 13 de marzo de 2026- en relación con los 16 censistas con antecedentes penales (0,04% del total contratado) además de haber efectuado las denuncias respectivas al Ministerio Público, las cuales se encuentran actualmente en investigación”, precisa el texto.

Finalmente, señalaron que en el mismo proceso sumarial, “se está investigando, además, la eventual responsabilidad administrativa por la contratación de 14 censistas extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país (0,03% de todas las contrataciones)”.

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