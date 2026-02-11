INDH desmiente noticia falsa respecto a delincuente que fue atropellado en intento de encerrona en Quilicura

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desmintió una noticia falsa que fue compartida por distintas personas del mundo de la política, y que tenía relación con el delincuente atropellado en el intento de encerrona ocurrido en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

La publicación, que no es verídica, hacía referencia a que el INDH habría condenado el actuar del hombre que atropelló al antisocial.

Entre otras personas, fue compartida por el diputado Johannes Kaiser, el excandidato presidencial Franco Parisi, el diputado electo Leandro Kunstmann (Partido Republicano) y Gabriel Alemparte. De hecho, este último posteriormente se disculpó.

Al respecto, desde el INDH indicaron que “la institución no se ha referido al hecho informado en la noticia. Resulta especialmente preocupante que información falsa sea replicada por portales de noticias, medios de comunicación e incluso por autoridades, sin la debida verificación”.

“Todas las personas tienen derecho a acceder a antecedentes verídicos para formarse una opinión y tomar decisiones informadas. La circulación de contenidos falsos debilita la confianza pública y erosiona la democracia”, cerraron.

(Imagen: INDH)

