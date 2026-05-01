Indap entrega $13.000 millones a 66.200 agricultores tras alza de insumos

En medio de un escenario de alza en los precios de los insumos agrícolas por la guerra en Irán, el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario, anunció la entrega de un aporte económico para 66.200 agricultores y campesinos con tal de ayudarles a enfrentar el incremento en los costos de producción.

Si bien todos los años el Indap entrega el incentivo Capital de Trabajo a los usuarios microproductores del Programa de Desarrollo Local (Prodesal), este año el monto por agricultor subió de $145.000 a $200.000, sumando un total de $13 mil millones a nivel nacional.

El ministro Jaime Campos destacó que “esta entrega de Capital de Trabajo va en la línea de reducir ese impacto y permitir que los microproductores sigan produciendo alimentos para los chilenos, y así aportar al desarrollo rural”.

Tal como lo explicó el secretario de Estado, esta ayuda está destinada a “cofinanciar la adquisición de insumos básicos para la actividad silvoagropecuaria y actividades conexas. Se podrán financiar suministros como fertilizantes, polietileno, herramientas, cintas de riego, vacunas, insumos veterinarios, alimento animal, entre otros”.

La entrega de Capital de Trabajo se realizará durante el primer semestre de 2026 y opera de tres maneras: a través de abono bancario, pago en efectivo directamente al usuario o por mandato de cada usuario.

La región del Maule concentra el mayor número de beneficiarios, con 11.636 productores. En tanto, otras de las regiones con la mayor cantidad de beneficiarios son Los Lagos, con 9.432, Ñuble con 7.508 y O'Higgins con 7.102.

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