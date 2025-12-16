Indagan aparente ejecución ligada al crimen organizado en camino rural de Lampa

La Fiscalía ECOH Metropolitana y Carabineros investigan un homicidio con arma de fuego cometido la noche de este lunes 15 en la comuna de Lampa.

El cuerpo de la víctima, correspondiente a un hombre de edad adulta, fue encontrado por vecinos en un camino interior de esta zona de la región Metropolitana.

El hallazgo ocurrió a las 23:30 horas en el camino Fundo Cerrillos. Según testigos, al lugar llegó un vehículo con individuos que llevaron a la víctima, le dispararon y se dieron a la fuga. Vecinos concurrieron al lugar y encontraron el cuerpo.

La investigación quedó a cargo del Equipo ECOH y el OS9 de Carabineros, que establecieron que la víctima presentaba múltiples impactos balísticos y, por las características del crimen, se indaga como una ejecución ligada al crimen organizado.

El fiscal ECOH Marcelo Vargas señaló que "una persona fue encontrada por vecinos y habría la ocurrencia de un vehículo, la persona presenta múltiples disparos".

Cabe hacer presente que por el momento, la víctima aún no se encuentra identificada.

PURANOTICIA