Incidentes en tribunas del Senado obligan a suspender la votación del proyecto de Sala Cuna Universal

La Sala del Senado continuará el martes 8 de septiembre el debate en particular del proyecto que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes, y crea un fondo solidario para tal efecto, el que cursa primer trámite.

Durante este martes, las y los legisladores comenzaron el debate y la votación del articulado, haciendo presente las distintas visiones que existen sobre el financiamiento del Fondo que solventará el beneficio; el estándar de calidad que tendrán los establecimientos que prestarán el servicio; la concentración de la oferta y el carácter universal del derecho de sala cuna.

Sin embargo, durante la sesión se registraron manifestaciones en las tribunas, por lo que se procedió al desalojo del público presente, según contempla el Reglamento del Senado, para resguardar el normal desarrollo de la sesión.

El momento de mayor tensión ocurrió durante la intervención del senador Enrique Lee, luego de que emplazara a quienes se encontraban en la tribuna: “Y la pregunta que yo le hago a la galería es: ¿de dónde financiamos más o mejores derechos sociales? En un país que está en una clara crisis laboral, en un país que tiene un crecimiento y un desarrollo económico deplorable producto de malos gobiernos anteriores”.

Luego, el legislador de la región de Arica y Parinacota cuestionó que los gremios que reclaman son aquellos que actualmente tienen empleo.

Pese a que intentó continuar con su intervención y solicitó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez poder terminar, la militante de Renovación Nacional dio por terminada la discusión.

VOTACIONES

Las enmiendas aprobadas unánimente en la Comisión de Educación fueron respaldadas por la Sala por 30 votos. Corrieron la misma suerte, los cambios unánimes despachados por la Comisión de Hacienda, los que recibieron 22 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Luego se apoyó con 40 votos a favor, una norma relacionada con la creación de la Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad del Fondo de Sala Cuna.

PURANOTICIA