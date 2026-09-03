Incidentes con carabineros y detenidos marcaron marcha de estudiantes en el centro de Santiago

Incidentes entre manifestantes y carabineros se registraron en la marcha convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Confederación de Estudiantes Universitarios Confech en la Alameda de Santiago.

La marcha comenzó en Plaza Baquedano, pero fue desviada cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el centro de la capital en dirección a La Moneda, en momentos en que se desarrollaba la reunión entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei.

Carabineros intervino a la altura de la Universidad Católica con el carro lanzaaguas y gases lacrimógenos, en tanto que algunos jóvenes fueron detenidos por atacar a los efectivos con piedras y elementos contundentes.

En su convocatoria, acusaron al Gobierno de estar "al servicio de los ricos" y de utilizar "la bandera de la seguridad solo para dotarse de herramientas de control social, enfocándose en criminalizar a la juventud".

Cabe señalar que a contar de las 18:00 horas está convocada una segunda manifestación de organizaciones sociales, sindicatos, colectivos territoriales y agrupaciones antifascistas en el centro de Santiago

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