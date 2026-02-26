Incendio en fábrica de telas genera enorme columna de humo en el Gran Santiago

Varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago llegaron a Av. Domingo Santa María con Las Cañas, en la comuna de Independencia, a combatir las llamas.
Una enorme columna de humo se puede observar desde varios puntos del Gran Santigo debido a un incendio de grandes proporciones en Independencia.
El siniestro se inició a las 7:00 horas de este jueves 26 de febrero y afecta a una fábrica de telas ubicada en el sector de Av. Domingo Santa María con Las Cañas.
Al lugar se dirigieron varias compañías de Bomberos del Cuerpo de Santiago y el tránsito se encuentra interrumpido en un amplio sector.
La emergencia está en pleno desarrollo.
PURANOTICIA