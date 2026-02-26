Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Incendio en fábrica de telas genera enorme columna de humo en el Gran Santiago

Incendio en fábrica de telas genera enorme columna de humo en el Gran Santiago

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago llegaron a Av. Domingo Santa María con Las Cañas, en la comuna de Independencia, a combatir las llamas.

Incendio en fábrica de telas genera enorme columna de humo en el Gran Santiago
Jueves 26 de febrero de 2026 08:06
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Una enorme columna de humo se puede observar desde varios puntos del Gran Santigo debido a un incendio de grandes proporciones en Independencia.

El siniestro se inició a las 7:00 horas de este jueves 26 de febrero y afecta a una fábrica de telas ubicada en el sector de Av. Domingo Santa María con Las Cañas.

Al lugar se dirigieron varias compañías de Bomberos del Cuerpo de Santiago y el tránsito se encuentra interrumpido en un amplio sector.

La emergencia está en pleno desarrollo.

PURANOTICIA

Cargar comentarios