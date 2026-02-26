En la casa de un amigo recapturan a sujeto que escapó esposado de tribunal en Colina

La Policía de Investigaciones (PDI) recapturó a Andrés Wenceslao Jerez Núñez, de 19 años, quien escapó esposado desde el Juzgado de Garantía de Colina, junto a otro imputado menor de edad que fue atrapado de inmediato.

La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup) de la PDI lo encontró mientras se ocultaba en la casa de un amigo, no muy lejos del domicilio del imputado.

Este sujeto, detenido por una serie turbazos en la región Metropolitana, salió corriendo del tribunal cuando se le informó que quedaba en prisión preventiva.

Los gendarmes lograron la detención inmediata del menor de edad, también esposado, quien quedó en internación provisoria, mientras que Jerez Núñez continuó su huida.

La Briup logró dar con el paradero del imputado en las cercanías a su domicilio, después de confirmar que el sujeto se encontraba escondido en la casa de un amigo.

"Se logra su detención en la comuna de Colina, en un domicilio de un conocido del sujeto, quien se encontraba en el momento de la detención solo al interior del domicilio", informó la subprefecto Tatiana García-Huidobro, jefa de la Briup.

"El imputado había estado intentando cambiar su corte de pelo y se había sacado las esposas con las cuales salió desde el tribunal", añadió.

El sujeto volvió al tribunal este jueves 26 de febrero para cumplir el trámite de la notificación de prisión preventiva, pero también se le formalizó por la fuga.

PURANOTICIA