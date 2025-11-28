Incendio afectó a cités y locales comerciales en Santiago: 340 personas fueron evacuadas desde un colegio

Tres viviendas (cités) y cuatro locales comerciales con daños en evaluación dejó un incendio que se registró en cercanías de la intersección de las calles San Pablo y General Baquedano, en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

340 personas fueron evacuadas preventivamente desde el colegio “Jose Miguel Infante”, quienes fueron derivados a sus domicilios.

Además, Bomberos se encuentra en el lugar tomando los resguardos necesarios en el frontis de los locales comerciales, por el peligro de derrumbe.

Finalmente, se mantiene el tránsito vehicular interrumpido en la calle San Pablo entre las avenidas Ricardo Cumming y Brasil, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

IMÁGENES

