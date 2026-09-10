Incautan más de 1,6 toneladas de droga que iban a ser vendidas durante Fiestas Patrias en la región Metropolitana: cuatro detenidos

Más de $18 mil millones en marihuana que tenía como destino la región Metropolitana para su comercialización durante Fiestas Patrias fueron incautadas en un operativo que terminó con cuatro detenidos.

El procedimiento permitió sacar de circulación más de 1,6 toneladas de sustancias ilícitas que eran trasladadas en un camión desde la zona norte del país.

“Es un proceso investigativo que tomó su tiempo y que básicamente tenía antecedentes residuales de otras investigaciones que permitieron determinar el ingreso de una importante cantidad de droga por la región de Antofagasta con destino a la región Metropolitana”, aseguró el fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana.

Relató que se realizó un seguimiento de la droga hasta su entrega en la región Metropolitana permitiendo “detener no solo a las personas que estaban realizando el transporte, sino que también a los equipos utilizados para el seguimiento y protección del transporte, básicamente los denominados usualmente en jerga policial como puntas de lanza, y también una de las personas que estaban detrás del financiamiento de esta operación específica”.

En el operativo fueron aprehendidas cuatro personas, dos de nacionalidad venezolana y dos colombianos.

El fiscal Supraterritorial no quiso entregar detalles específicos sobre el origen del cargamento para no afectar el desarrollo de la investigación, pero detalló que “hay una constante, y es que si bien es cierto, todo indica que los ingresos provienen de Bolivia, en general como país vecino, los controladores o las personas que dirigen, administran, financian o recepcionan la droga no son de esa nacionalidad”.

“Es un fenómeno que se está investigando con bastante profundidad por parte de la fiscalía para poder identificar la existencia de organizaciones criminales internacionales que están detrás de estas operaciones”, agregó Orellana.

Aseguró que ante tantos decomisos “resulta iluso pensar que se trata de operaciones todas aisladas y que se trata solo de actividades individuales o de organizaciones individuales en cada una de estas operaciones. Y justamente el trabajo que partimos en esta investigación con OS7 y la Supraterritorial es dar con esa respuesta”.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó que “es una buena noticia, 1.600 kilos menos de droga en nuestras calles. Esas drogas, esa marihuana, que se ha normalizado el consumo. Y cuando se naturaliza y se normaliza el consumo de las drogas, se facilita esto, el delito, el crimen organizado”.

“Cuando hablamos de crimen organizado o crimen transnacional, nos referimos a esto. Y por eso nos alegra que exista la Fiscalía Superterritorial y que haga esta investigación y que se sigan y que se llegue al fondo del asunto”, aseguró.

Según datos del secretario de Estado este año se ha incautado un 80% más de droga que el anterior. “Seguiremos desplegando al Ejército de Chile en ayudar en la protección de fronteras en la zona norte para dificultarle el trabajo al crimen organizado, para que menos droga como esta llegue a nuestras calles”, prometió.

“Chile es un país que no ha mirado con la intensidad, con el profesionalismo que requería el control de nuestra frontera. Muchos de nuestros complejos fronterizos en la zona norte no cuentan con escáner. El nivel de revisión que estamos haciendo es insuficiente”, relató.

Finalmente, dijo que “esperamos en las próximas semanas, dentro del mes de septiembre, dar a conocer una propuesta de política pública, de mayor protección fronteriza, que eso va a desembocar en acciones, en presupuestos e incluso en reformas legales”.

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