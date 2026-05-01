Incautan fusil de guerra peruano y máquina para falsificar billetes en San Bernardo

En la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de San Bernardo, un operativo llevado a cabo por la PDI culminó con la captura de un individuo. Se trata de un ciudadano chileno de 35 años, quien actualmente se encuentra imputado por el delito de porte ilegal de armas y municiones. Junto al armamento, las autoridades descubrieron que el sujeto mantenía en su poder diversos elementos usados para la falsificación de billetes.

Las diligencias policiales se concentraron al interior de un domicilio situado en la población Cristóbal Colón de dicha comuna. Durante el registro de la propiedad, los detectives encontraron en poder del individuo munición calibre 7.62 mm y un arma del tipo fusil, proveniente de Perú.

Respecto a las características del armamento decomisado, el subprefecto Ariel Ramírez advirtió sobre su alto poder destructivo. El oficial señaló que "es un arma sumamente peligrosa. Estamos hablando de un fusil de guerra que puede ocasionar daños tanto a terceros, como generar balas con trayectoria indefinida, balas locas".

Más allá del arsenal bélico, la inspección al interior del inmueble permitió el hallazgo de una serie de herramientas utilizadas para la confección de billetes falsos, los que eran posteriormente comercializados. Entre las especies incautadas destaca una impresora que puede generar billetes de $20 mil, $10 mil y $5 mil.

En cuanto al perfil del aprehendido, el fiscal Patricio Rosas entregó mayores detalles sobre su historial delictual. El persecutor informó que el detenido corresponde a un "chileno de 35 años, el cual mantenía antecedentes penales y condenas por delitos contra la propiedad, delitos de droga y también infracciones a la ley de control de armas".

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