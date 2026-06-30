Incautan 618 kilos de droga a banda que operaba entre las regiones de Tarapacá y Metropolitana: Tres personas fueron detenidas

Detectives de la Brigada Antinarcóticos Iquique, luego de tres meses de una investigación realizada en coordinación con el Ministerio Público, requisaron más de 600 kilos de droga tras allanamientos realizados en la comuna de Alto Hospicio y El Bosque en la región Metropolitana.

Los procedimientos policiales permitieron la detención de tres personas, integrantes de una agrupación criminal dedicada al tráfico de drogas.

“La banda ingresaba las sustancias ilícitas por pasos no habilitados, para luego trasladarlas a la región Metropolitana, acopiarlas y luego distribuirla en diferentes puntos”, explicó el jefe de la Región Policial de Tarapacá, prefecto inspector Mauricio Jorquera.

La operación permitió además la incautación de 618 kilos de droga, en su mayoría cannabis sativa. En esta intervención se detuvo a 3 personas, 2 ciudadanos extranjeros y una mujer chilena.

Paralelamente esta investigación se enlaza con una denuncia por el delito de receptación, donde un camión custodiado por Aduanas, fue víctima del retiro de las especies que mantenía en su interior, entre ellas diversos artículos electrónicos, los que fueron encontrados durante el allanamiento en el domicilio del líder de la organización dedicada al narcotráfico.

Respecto del avalúo de este cargamento de droga, el inspector Jorquera señaló que asciende a los 3 mil millones de pesos, indicando además que, el logotipo impreso en los paquetes de cannabis, indican que ya estaba destinada a un comprador específico.

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