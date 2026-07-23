Fiscalía descubre osamentas humanas enterradas en «casa de tortura» del Tren de Aragua en Quinta Normal

La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó el hallazgo de osamentas humanas en una denominada «casa de tortura» del Tren de Aragua, ubicada en calle Nueva Imperial de la comuna de Quinta Normal.

Los restos corresponderían a un joven venezolano de 16 años, reportado como desaparecido por su madre en diciembre de 2024. La PDI inició una investigación por presunta desgracia que logró ayer en la tarde descubrir las osamentas de una persona.

En el lugar se realizaron excavaciones en una habitación, se rompió el piso de madera y bajo un metro y medio de tierra aparecieron los restos humanos. El lugar fue identificado como casa de tortura de "Los Mapaches", facción del Tren de Aragua.

El fiscal Milibor Bugueño declaró que "se confirmó el hallazgo del cuerpo de un ser humano fallecido, esto tiene relación con una causa que se inicia con una presunta desgracia".

Añadió que "diligencias posteriores permitieron reunir antecedentes que se manejan por parte de esta fiscalía, junto con la BIPE, lo podemos asociar a un grupo de Tren de Aragua, asociado a Los Mapaches".

"A través de distintos antecedentes, como fotografías o declaraciones de testigos, podemos establecer que, probablemente, bajo el piso de este domicilio, había un cuerpo fallecido. Luego de esta autorización expresa, se partieron los trabajos", agregó.

Por su parte, el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, informó que el lugar "es un domicilio que estuvo ocupando el Tren de Aragua, que se ha allanado en varias ocasiones".

"En los últimos días, logramos tener información concreta respecto a la existencia de un cuerpo que estaba enterrado en ese inmueble y lo que tenemos que hacer ahora es determinar si ese cuerpo corresponde o no a la víctima que estamos buscando", cerró el fiscal Barros.

Para los investigadores de la PDI, quienes habitualmente tramitan este tipo de casos, como el subprefecto Hassel Barrientos, el modus operandi en esta indagatoria entregaba claras evidencias de la participación de la agrupación criminal.

Y no solo porque los imputados escondieron el cuerpo bajo el piso de una habitación que ocupaba una persona que subarrendaba el lugar, sino también por el uso de casas de tortura para cometer estas acciones ilegales.

Se trata de una forma de actuar “conocida” para los detectives, quienes, además, reportaron que el delito de secuestro es uno de los giros criminales de “Los Mapaches”. La misma facción que en 2024 recibió el supuesto encargo del régimen chavista de Venezuela para el secuestro y posterior homicidio del exmilitar, cuyo cuerpo fue recuperado en una toma de Maipú, bajo una losa de cemento, a casi dos metros de la superficie.

PURANOTICIA