Amplían hasta el 27 de julio el plazo de inscripción a la PAES por emergencia climática

De manera extraordinaria, el Comité Técnico de Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior decidió ampliar el periodo de inscripción a la PAES regular 2026 hasta el lunes 27 de julio a las 13:00 horas debido a la emergencia climática.

Quienes aún no han efectuado su inscripción o no han completado el formulario de registro, deben hacerlo lo antes posible ingresando a acceso.mineduc.cl o demre.cl, rellenar todos los datos requeridos, seleccionar la sede de rendición e inscribir las pruebas de su interés.

Al finalizar, deben descargar su tarjeta de identificación y revisar cuidadosamente su inscripción. Las pruebas que ahí aparezcan serán las que podrán rendir el próximo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

Además, los estudiantes que estén cursando 4º Medio deberán inscribir las PAES obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1), que ya vienen marcadas en el Portal de Inscripción.

Asimismo, deben considerar, al menos, una de las pruebas electivas: Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales. También, la prueba de Competencia Matemática 2 (M2), si la carrera a la que quieren postular la solicita. En cambio, las y los egresados de Enseñanza Media podrán seleccionar entre una y cinco pruebas.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, comentó que "ante la contingencia climática que atraviesa el país, nuestra prioridad es dar tranquilidad a las familias y asegurar que nadie se quede fuera del proceso por problemas de conectividad o razones ajenas a su voluntad".

BECA PAES

En tanto, las personas que estén este año en 4º medio en un establecimiento municipal, de Servicio Local de Educación Pública (SLEP), de administración delegada o en un colegio particular subvencionado, podrán acceder a la Beca PAES, que les permitirá inscribirse a la PAES Regular sin pagar el arancel correspondiente.

También es el caso de los estudiantes de colegios particulares pagados con alguna situación de vulnerabilidad acreditada ante la Subsecretaría de Educación Superior.

Los jóvenes que hayan egresado de Enseñanza Media en 2025 o en años anteriores deberán pagar el arancel de inscripción, el que varía según la cantidad de pruebas que se seleccionen:

- 1 prueba: $17.500.

- 2 pruebas: $32.000.

- 3 pruebas o más: $46.500.

Al igual que en años anteriores, inscribiendo la PAES de Competencia Matemática 1 (M1), se podrá inscribir sin costo la PAES de Competencia Matemática 2 (M2) y viceversa. Para hacerlo efectivo, deberán seleccionar ambas pruebas en el portal de inscripción, ya que no se agregan automáticamente.

PRÓXIMOS PASOS

Otras fechas importantes del proceso son:

- 24 de septiembre: publicación de la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones para la Admisión 2027.

- 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre: aplicación de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.

- 4 de enero de 2027: entrega de resultados de puntajes de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.

- Del 4 al 7 de enero de 2027: etapa de postulación a las universidades, Admisión 2027.

- 18 de enero de 2027: entrega de resultados del proceso de selección a las universidades, Admisión 2027.

- Del 19 al 21 de enero de 2027: primera etapa de matrícula, Admisión 2027.

- Del 22 al 28 de enero de 2027: segunda etapa de matrícula, Admisión 2027.

PURANOTICIA