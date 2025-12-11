Impulsores de la acusación constitucional contra ministro Simpertigue rechazan nuevos argumentos de la defensa

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, impulsores de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, rechazaron los nuevos argumentos de la defensa que llevaron a anular la aprobación del libelo en la comisión revisora. La votación se repetirá este jueves.

"Los antecedentes enviados no guardan relación con el fondo de la acusación constitucional. Esta se sustenta en la falta de imparcialidad que debía observar el juez al fallar causas vinculadas a personas de su círculo cercano. Un juez que resuelve a favor de una empresa y después comparte un crucero con quienes integran esa misma red revela una cercanía incompatible con la función judicial", señalaron los diputados en un comunicado.

"Este argumento fue respaldado por todos los invitados a la comisión, incluidos aquellos propuestos por la defensa del juez Simpertigue. Recordar además que los 'cercanos' Eduardo Lagos y Mario Vargas se encuentran en prisión, investigados por presuntamente pagar a la exministra Vivanco por un fallo, en el mismo caso que sustenta esta acusación", añadieron.

"En la comisión, la defensa del juez señaló que el primer viaje habría sido pagado por Eduardo Lagos, pero que el ministro Simpertigue supuestamente devolvió el dinero, comprometiéndose a remitir los comprobantes. Incluso si aquello fuese cierto, lo cual podría tener relevancia penal, no afecta en absoluto la causal de la acusación, porque no desvirtúa la estrecha relación entre el juez y los abogados involucrados. La arista penal avanza por un carril distinto. Hace semanas presentamos una denuncia ante la Fiscalía para que estos hechos sean investigados", agregaron.

También expresaron que "hemos tomado conocimiento de que los antecedentes remitidos por el señor Simpertigue tampoco acreditan la devolución del monto pagado del pasaje en el crucero".

"La acusación constitucional posee fundamentos sólidos. La red de corrupción que ha revelado el caso Hermosilla y la llamada ‘Muñeca Bielorrusa’ ha provocado un daño institucional sin precedentes. Quienes quieran justificar o encubrir ese actuar utilizarán cualquier excusa para intervenir. Tenemos la convicción de que Chile merece una justicia limpia e imparcial, y esperamos que el Congreso esté a la altura de este momento histórico", concluyeron.

