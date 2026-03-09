Impacto en Quinta Normal: abandonan cadáver de mujer maniatada en caja frente a la casa de la alcaldesa Karina Delfino

El cadáver encontrado este domingo en una caja en la vía pública de Quinta Normal, corresponde a una mujer que estaba atada de pies y manos. El cuerpo fue dejado frente a la casa de la alcaldesa Karina Delfino (PS), según confirmó la municipalidad.

Se estima que la caja fue abandonada el sábado, pero solo este domingo en la tarde los vecinos de calle Embajador Gómez denunciaron los malos olores que provenían del bulto. La misma jefa comunal instruyó que personal de Aseo y Ornato de la Municipalidad retirara la caja, pero al abrirla lo trabajadores encontraron el cuerpo.

En un comunicado, la Municipalidad de Quinta Normal informó que "se ha tomado conocimiento, a través de la denuncia de vecinos, de un bulto que habría sido dejado en medio de la vía pública en la comuna. El bulto fue retirado por personal de la Dirección de Aseo delMmunicipio, tras lo cual se pudo comprobar que correspondía a un cuerpo, por lo cual se puso en funcionamiento los procedimientos policiales e investigativos que corresponden a una situación de este tipo".

"Estos procedimientos quedaron a cargo de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (Fiscallía ECOH), a la espera de la investigación pertinente", agregó la casa edilicia, que luego precisó que "efectivamente, cabe informar que el cuerpo fue depositado frente al domicilio de la alcaldesa Karina Delfino".

Por su parte, la fiscal ECOH Camila Palma indicó que "conforme a los antecedentes preliminares, se ha logrado establecer que la víctima corresponde a una persona de sexo femenino, la cual se encontraba maniatada y al interior del una caja".

Junto a la Fiscalía ECOH, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyo comisario Danilo Sepúlveda señaló que "el cadáver corresponde a sexo femenino, el cual permanecía maniatado de pies y manos. El laboratorio se encuentra levantando sus huellas necrodactilares, a fin de poder determinar, inicialmente, la identidad del cuerpo y así proseguir con las diligencias".

Finalmente, informó que "el cadáver presenta un avanzado estado de putrefacción, por lo tanto, nos vamos a encontrar a la espera del Servicio Médico Legal, a fin de que determine la causa precisa de muerte".

