Ignacio Briones advierte "problema estructural" con el desempleo y afirma que "no cabe duda de que estamos en una emergencia"

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, advirtió que Chile enfrenta una “emergencia” en materia de empleo y sostuvo que reducir el desempleo debe ser la principal prioridad económica.

El ingeniero comercial planteó acelerar la inversión pública y privada, además de proyectos de vivienda e infraestructura, para generar puestos de trabajo en el corto plazo.

“No cabe duda de que estamos en una emergencia. Tenemos un problema bien estructural de desempleo, yo siento que la primerísima prioridad, por muchas razones, hoy día en materia económica tiene que ser atacar esto”, aseguró en radio 13C.

Consultado sobre las soluciones, aseguró que “la megarreforma hace algo muy importante, que es aumentar la velocidad de crecimiento tendencial de Chile, pero eso no es un botón que uno apriete y que automáticamente active el empleo. De hecho, estas cosas toman tiempo y nadie podría juzgar al gobierno por en seis meses que la economía haya despegado”.

“Si nosotros tenemos un año 2027 en que estamos creciendo, pero el desempleo sigue arriba, la gente empieza a decir, ´bueno, ¿de qué crecimiento me habla? No me está llegando´. Entonces empezamos a perder tracción respecto al momentum de reformas pro crecimiento", añadió.

Ignacio Briones se mostró a favor de medidas que ha tomado el Gobierno para incentivar el empleo: “Todo lo que sea intensivo en mano de obra, que es inversión pública y privada, vivienda, infraestructura que está lista para activarse, hay que tener sus permisos hechos, concesiones que están en el tubo, todo eso hay que acelerarlo al máximo”, finalizó.

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