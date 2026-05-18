Huenchumilla alerta sobre consecuencias políticas si el Gobierno mantiene estrategia de “fast track” en el Senado por la megarreforma

El senador de la DC, Francisco Huenchumilla, criticó la manera en la que el Gobierno ha impulsado hasta ahora el proyecto de Reconstrucción Nacional en la Cámara de Diputados.

Y aunque dijo que en el Senado hay ánimo para conversar y dialogar, ello podría entramparse si el Ejecutivo busca acelerar la tramitación del proyecto en esa instancia, como según él estima, ha pasado en la Cámara Baja.

"El Gobierno ha querido sacar todo esto con discusión inmediata, sin posibilidad de invitar a organismos técnicos, a profesores, académicos y especialistas en el rubro. Y si va a replicar en el Senado este fast track de un par de días y pasar máquina, no va a haber ninguna posibilidad de conversar", dijo en radio Pauta el parlamentario por la región de La Araucanía.

De acuerdo a Huenchumilla, "cuando el Gobierno te quiere pasar máquina, como pasó en la Cámara de Diputados, y no te deja ningún espacio, cómo voy a creer que efectivamente quieren negociar en términos de buena fe, están dispuestos a escuchar y pueden modificar algunas cosas para avanzar en el diálogo".

Según el senador, "aquí no sólo importa el fondo, sino que también la forma en la que te relacionas para los efectos de crear confianzas en el Senado, donde hemos dado muestras durante todos estos años de que estamos muy abiertos al diálogo, lo que se ha hecho con todos los gobiernos".

El parlamentario agregó que "jamás nos negaremos a conversar en términos institucionales, porque esa es nuestra tarea y es la esencia del Poder Legislativo".

"Si el Gobierno estima pertinente hablar con nosotros, hablaremos. Y si estima llegar a un acuerdo con un sector de la oposición y desconocer a otro, tendrá que atenerse a las consecuencias de su actitud estratégica", cerró el senador.

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