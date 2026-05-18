Presidenta del PS responde a ministro del Interior y niega que el Socialismo Democrático esté bajo "tutela" del PC y del FA

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, rechazó los dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien señaló que el Socialismo Democrático estaría "bajo tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista", en el marco de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

En conversación con El Mercurio, el jefe de gabiete aseguró que "como he visto disposición y voluntad en otros sectores opositores del Parlamento, creo que se acerca el momento para que parlamentarios que representan al Socialismo Democrático (SD), que provienen de la Concertación, que tienen una cultura y disposición al diálogo, pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista".

Al respecto, la senadora sostuvo en entrevista con radio Universo que "es una estrategia bastante rara maltratar de esa manera a partidos históricos, haciendo aseveraciones que yo no sé en qué se sustentan".

Añadió que "si revisamos la agenda legislativa del gobierno anterior, no sé si hubo un tutelaje o al final primó la visión propiciada por la ministra Tohá en su momento y luego por el ministro (Luis) Cordero y por el ministro Elizalde en temas tan importantes como la seguridad, donde vemos que el Presidente no toma ninguna conducta".

La parlamentaria manifestó que "no sé si es una buena estrategia partir peleando con quienes se supone él quiere conversar".

Luego señaló que "como senadora no estoy disponible para votar el proyecto en las condiciones que está. Uno podrá conversar, pero se hace sobre temas que puede modificar. Y aquí no hay ninguna voluntad del gobierno de modificar algo hasta ahora en forma sustantiva".

"No estamos para migajas, tiene que haber realmente una voluntad de cambiar el proyecto en forma bastante sustantiva. Y no veo esa voluntad", enfatizó

"No se ha escuchado a la oposición ni al FMI ni al Consejo Fiscal Autónomo. Parece que el Gobierno está en lo correcto y todo el resto está equivocado. Eso es una tozudez inaceptable para un proyecto que es malo para Chile", cerró.

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