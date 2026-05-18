Líderes del Congreso entregan propuesta de seguridad a Presidente Kast y piden que esta materia sea eje de la Cuenta Pública

En el marco de los preparativos para la próxima Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio, la presidenta del Senado, Paulina Núñez y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, sostuvieron un encuentro con el presidente de la República José Antonio Kast, con quien socializaron una propuesta integral de seguridad.

Tras la cita, la parlamentaria de RN manifestó que “con miras a la Cuenta Pública, le hemos entregado al Presidente una propuesta elaborada en materia de seguridad, no solo priorizando los proyectos de ley que se están tramitando, sino también con aquello que esperamos pueda considerar para anunciarlo. Nos parece vital que como colegisladores podamos tener una estrategia clara y un plan bien diseñado”-

Añadió que, “la Cuenta Pública siempre es una oportunidad para poder explicar con más detalle lo que ya se ha hecho, pero también es muy importante para poder transmitir con mucha esperanza y con un trabajo que se ha ido diseñando incluso durante estos días, qué es lo que se va a empezar a ejecutar en las próximas semanas. Eso me parece que es clave y en la Cuenta Pública el tema de seguridad va a ser una de las prioridades del Presidente”.

Al respecto, precisó que, “la tarea legislativa tiene que estar considerada y es evidente que el trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, y con nuestros equipos pueda plasmarse en esa Cuenta Pública”.

ESCUELAS PROTEGIDAS

La senadora recordó que durante la tarde de este lunes, la sala del Senado va a empezar a conocer el proyecto “Escuelas Protegidas”.

“Nos parecía prudente que primero se despachara de buena manera de la Comisión de Educación y quiero agradecer a cada uno de los senadores y senadoras por la tramitación”, indicó.

Precisó que durante la jornada se debe dar “un debate con indicaciones que eventualmente se hayan rechazado o con otras que eventualmente tengamos un acuerdo para incorporar”.

Con todo, aclaró, “hay una discusión inmediata corriendo en este plazo y el proyecto se va a tramitar hoy en la sala del Senado. Esperamos que se pueda despachar, porque todavía le queda un tercer trámite”.

En otro orden, la senadora Paulina Núñez fue consultada por sus dichos el fin de semana sobre proyectos ambientales. Al respecto, aclaró que “hay que dejar en claro que estamos trabajando de muy buena manera con el Presidente y tenemos conversaciones diarias”.

“Ambos entendemos el rol de cada uno, la separación de los poderes del Estado y, lo más importante, el convocarnos a trabajar para que en una cuestión tan sentida como es la seguridad podamos tener en la Cuenta Pública una estrategia clara, definida, con plazos, recursos, tareas y roles con los actores relevantes para que la ciudadanía lo sepa”, sentenció.

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