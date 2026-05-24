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Hombre murió al llegar al Hospital Padre Hurtado con herida de bala en el tórax

Hombre murió al llegar al Hospital Padre Hurtado con herida de bala en el tórax

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De acuerdo a datos preliminares, dejaron a la víctima en el recinto sanitario alrededor de las 23 horas de este sábado.

Hombre murió al llegar al Hospital Padre Hurtado con herida de bala en el tórax
Domingo 24 de mayo de 2026 12:30
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La Fiscalía ECOH Metropolitana informó sobre la muerte en el Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, de un chileno de 31 años que fue trasladado a ese sitio con una herida de bala en el tórax.

De acuerdo a datos preliminares, dejaron a la víctima en el recinto sanitario alrededor de las 23 horas de este sábado.

La fiscal ECOH Claudia Alarcón dijo que "recepcionamos un llamado por parte del personal de Carabineros que se encontraba de punto fijo en el Hospital Padre Hurtado, dándonos cuenta de que había ingresado un sujeto de sexo masculino con un impacto balístico en el tórax".

"Esta persona habría ingresado ya fallecida al lugar, por lo cual instruí concurrencia de personal de OS9 y Labocar, quiene se encuentran trabajando en el hospital y en el sitio del suceso", añadió la persecutora.

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