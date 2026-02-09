Hombre muere tras ser baleado en cercanías del Mercado Central de Santiago

La policía investiga el asesinato con arma de fuego de un hombre de unos 30 años que se registró la noche del día domingo en el sector del Mercado Central, comuna de Santiago.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el ataque se produjo alrededor de las 22 horas en el sector de Puente con Ismael Valdés Vergara.

En el lugar, desconocidos balearon a la víctima y se dieron a la fuga. El afectado fue trasladado la ex Posta Central, donde falleció durante la madrugada.

Según se informó, el hombre atacado recibió un impacto de bala en un costado del cuerpo. Los antecedentes del crimen fueron informados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Personal de Labocar de Carabineros realizó peritajes en el sector, como la revisión de las cámaras de seguridad con el fin de obtener pistas sobre el homicidio.

