Hombre fue asesinado tras oponer resistencia al robo de su vehículo en Quilicura

Un nuevo homicidio fue reportado en la comuna de Quilicura, lo que eleva a seis las víctimas de asesinatos durante las últimas 24 horas en la región Metropolitana.

El fallecido es un hombre de 31 años, de nacionalidad haitiana, quien perdió la vida luego de sufrir diversas heridas en medio de un violento robo.

Las primeras informaciones apuntan a haber sufrido heridas cortopunzantes tras oponer resistencia al robo de su vehículo en un sector de la comuna.

En el forcejeo evitó el delito, pero recibió puñaladas en el tórax.

Si bien, alcanzó a manejar hasta la calle Colo-Colo, donde se bajó a lavar sus heridas, finalmente se desvaneció. Esto fue observado por vecinos, quienes lo trasladaron al SAPU Rodrigo Rojas De Negri, donde se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte dejó la investigación del crimen a cargo de las secciones OS9 y Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

A este asesinato en Quilicura se suman los registrados a los dos de Cerro Navia, otros dos en la población La Legua de San Joaquín y al femicidio en Paine, lo que aumenta a seis las víctimas fatales reportadas las últimas 24 horas en la región Metropolitana.

(Imagen: Radio Biobío)

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