Hombre fallece tras recibir múltiples disparos mientras conducía en Colina

Un hombre falleció en horas de la madrugada de este domingo tras recibir impactos de bala cuando conducía su vehículo en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 03:40 horas en avenida Concepción, cuando la víctima se encontraba conduciendo su automóvil junto a un acompañante, momento en que fueron abordados por otro vehículo desde donde se percutaron múltiples disparos.

El fiscal ECOH, Ignacio Pefaur, detalló que los individuos "efectúan disparos hacia este primer vehículo, resultando fallecido el conductor e ileso el copiloto en este caso".

"Al menos hay cuatro impactos de bala en el vehículo y se han encontrado evidencias balísticas tres en el piso", indicó el persecutor.

La Fiscalía instruyó a Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes y aclarar lo sucedido en este caso.

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