Lluvias de julio rompen récords históricos en varias zonas del país

Tras varios años marcados por la sequía y el déficit de precipitaciones, el mes de julio dejó un escenario poco habitual en distintas zonas del país, con registros de lluvia que alcanzaron niveles históricos y rompieron marcas que se mantenían por décadas.

De acuerdo con información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), varias estaciones meteorológicas registraron acumulados de precipitaciones que destacaron tanto por superar récords históricos como por convertirse en los más altos de los últimos 25 años.

Uno de los casos más significativos se produjo en la estación Pichoy, ubicada en el Aeródromo de Valdivia, donde durante julio se acumularon 683,3 milímetros de agua caída. Esta cifra superó el récord anterior para ese mes, establecido en 1978, cuando se registraron 591,0 milímetros.

Una situación similar se observó en la estación La Florida, ubicada en el Aeródromo de La Serena, donde se contabilizaron 200,2 milímetros de precipitaciones, superando el máximo histórico para julio registrado en 1984, que alcanzaba 176,7 milímetros.

En la zona central y el Biobío también se registraron cifras que no se observaban desde hace más de dos décadas. Las estaciones de Rodelillo, en Valparaíso; Quinta Normal, en Santiago; y Carriel Sur, en Concepción, acumularon 327,3, 156,4 y 340,8 milímetros, respectivamente.

Si bien estos registros no superaron los máximos históricos de cada estación, sí corresponden a los mayores acumulados para un mes de julio desde 2001. En esos puntos, las marcas históricas continúan siendo 528,2 milímetros en Rodelillo, 186,6 milímetros en Quinta Normal y 375,3 milímetros en Carriel Sur.

Las cifras reflejan un comportamiento inusual de las precipitaciones durante julio, en un contexto en que el país ha enfrentado por años una prolongada crisis hídrica debido a la disminución sostenida de las lluvias.

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