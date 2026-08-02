PDI incauta más de $46 millones en drogas y detiene a ocho personas en La Granja

Una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en la comuna de La Granja. El procedimiento culminó con ocho personas detenidas y la incautación de sustancias ilícitas avaluadas en más de 46 millones de pesos.

El operativo fue encabezado por detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Ramón, quienes también decomisaron municiones, cargadores de subametralladora, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para la comercialización de drogas.

Las diligencias comenzaron tras una denuncia iniciada de oficio por la propia PDI, la que permitió identificar a una estructura criminal que utilizaba distintos inmuebles de la Villa Bahía Catalina como puntos para la venta de sustancias ilícitas.

Durante la investigación, además, se estableció que algunos de los integrantes exhibían armamento semiautomático a través de redes sociales, antecedentes que fueron incorporados a la indagatoria.

Con la información recopilada, el Ministerio Público gestionó 13 órdenes de entrada y registro, las que fueron ejecutadas por los detectives en distintos domicilios, logrando la captura de ocho personas vinculadas a la organización.

En el procedimiento se incautaron 2.067,53 gramos de cocaína base, 1.832,27 gramos de clorhidrato de cocaína, 837,07 gramos de cannabis sativa y 10,1 gramos de ketamina, drogas cuyo avalúo supera los $46 millones.

Asimismo, la PDI decomisó 16 cartuchos calibre 9 milímetros, dos cargadores de subametralladora, tres balanzas digitales, elementos destinados a la dosificación de drogas, 594,71 gramos de cafeína utilizada para adulterar sustancias ilícitas, dos teléfonos celulares, un sistema de grabación de video (DVR), una licuadora inalámbrica y $3.232.000 en dinero en efectivo.

Los ocho detenidos quedaron a disposición de la justicia para enfrentar cargos por infracción a la Ley 20.000 de Drogas y a la Ley de Control de Armas.

PURANOTICIA