Hombre es asesinado a balazos y abandonado maniatado en vía pública de Peñalolén

Un hombre fue asesinado a balazos y su cuerpo fue abandonado atado de pies y manos en la vía pública de Peñalolén durante la madrugada de este viernes 19.

Peatones que transitaban por la calle Diagonal Las Torres, frente a la Universidad Adolfo Ibáñez, hallaron el cuerpo sin vida a eso de las 3:30 horas.

La víctima corresponde a una persona de sexo masculino, de alrededor de 35 años de edad, quien presentaba impactos de bala en su cabeza.

Las primeras diligencias establecerían que la víctima fue ejecutad en el mismo lugar de los hechos porque junto al cuerpo se encontraron dos casquillos de 9 mm.

El mayor Nicolás Sepúlveda, de la 43ª Comisaría de Carabineros de Peñalolén, confirmó que el cadáver "se mantiene con sus extremidades atadas, tanto las superiores como las inferiores, y evidencia de impacto balístico".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

PURANOTICIA