Hombre es asesinado a bala en un bar de La Florida: desconocidos dispararon desde un automóvil

Un segundo homicidio se registró la madrugada de este viernes en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de La Florida, donde un hombre fue asesinado de un disparo en un bar.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el crimen ocurrió alrededor de las 3 horas de este viernes en el Papa's Shop Bar, ubicado en Walker Martínez con La Florida.

Según se ha podido establecer hasta el momento, desconocidos dispararon desde un automóvil hacia el local e hirieron a la víctima en la zona lumbar. Luego escaparon.

El herido fue trasladado primero al Hospital La Florida y posteriormente a la Clínica Dávila, donde falleció. La investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros.

Este crimen se suma al que quedó al descubierto en Peñalolén, alrededor de la misma hora, donde un sujeto fue maniatado y ejecutado de dos disparos en la cabeza.

PURANOTICIA