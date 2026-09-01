Hombre de 45 años muere tras recibir al menos seis disparos en población de San Ramón

La PDI investiga un homicidio con arma de fuego cometido la madrugada de este martes en la población La Bandera, comuna de San Ramón.

El crimen ocurrió alrededor de las 3:00 horas de este martes en calle Riquelme con Aníbal Zañartu, donde un hombre de 45 años fue atacado a balazos por desconocidos.

Según se informó, la víctima es un sujeto con antecedentes penales por varios delitos, por lo cual se estima que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas.

Los autores del crimen le dispararon en al menos seis oportunidades y uno de los proyectiles lo impactó en el tórax, por lo que falleció en el mismo lugar.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el asesinato comenzó a ser investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI. Al momento no hay detenidos.

El comisario de la BH Manuel Urrutia informó que "hay un testigo presencial, quien escucha seis disparos a eso de las 3 de la mañana y ve huir a dos personas".

De igual forma, agregó que "la víctima se trasladaba a pie y corresponde a una persona del sector, mantiene antecedentes penales de antigua data".

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