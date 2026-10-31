Hijas del general Prats llaman a Kast a no indultar a violadores de derechos humanos

Una advertencia sobre las consecuencias que tendría conceder indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad realizaron las tres hijas del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats González y de Sofía Cuthbert Chiarleoni, quienes dirigieron una carta abierta al Presidente José Antonio Kast para solicitarle que descarte el uso de esta facultad en favor de agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

La misiva, fechada el 30 de octubre y recibida ese mismo día en La Moneda, está firmada por Sofía Ester, Hilda Cecilia y María Angélica Prats Cuthbert, quienes también plantearon la necesidad de eliminar la atribución presidencial de conceder indultos mediante una modificación legal.

En el documento, las hermanas expresaron su preocupación por la posibilidad de que el Mandatario otorgue este beneficio a personas condenadas por graves delitos cometidos durante la dictadura, una eventual decisión de la que aseguran haber tomado conocimiento a través de los medios de comunicación.

“Indultar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad es éticamente insostenible. Es impunidad, y la impunidad corroe la conciencia moral de una nación”, sostienen.

Las firmantes señalaron que una medida de estas características tendría consecuencias para las familias de las víctimas, especialmente para aquellas que han mantenido durante décadas su búsqueda de verdad y justicia.

En ese contexto, cuestionaron que la existencia de una atribución presidencial sea suficiente para justificar su utilización en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

“Señor Presidente, usted tiene la facultad de indultar, pero no toda atribución legal es éticamente legítima”, plantean.

EL RECUERDO DEL ASESINATO DE CARLOS PRATS Y SOFÍA CUTHBERT

La carta también recoge la experiencia personal de las tres hermanas, cuyos padres fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina, mediante un atentado con explosivos ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Carlos Prats había ejercido como comandante en jefe del Ejército y fue una de las principales figuras militares que defendieron el respeto al orden constitucional durante el gobierno de Salvador Allende.

En la misiva, sus hijas recordaron además la sentencia de la Corte Suprema del 8 de julio de 2010, que estableció responsabilidades de agentes del Estado chileno en el asesinato de sus padres.

“Escribimos desde el dolor permanente de quienes perdimos a nuestros padres, y por la responsabilidad histórica que nos corresponde”, expresan.

A partir de esos antecedentes, las hermanas cuestionaron especialmente la posibilidad de que militares condenados por violaciones a los derechos humanos puedan recibir indultos presidenciales.

“Indultar a oficiales de Ejército condenados por asesinar a un Comandante en Jefe que fue fiel a su juramento de defender la Constitución y las leyes, ofende el honor de las Fuerzas Armadas”, afirman.

PIDEN DEROGAR LA FACULTAD PRESIDENCIAL DE INDULTAR

Además de solicitar que no se otorguen beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad, las hijas de Carlos Prats plantearon una propuesta legislativa para impedir que esta atribución continúe siendo utilizada.

En el documento hicieron referencia a la intención de modificar la normativa sobre indultos que atribuyen al Presidente Kast y solicitaron que el Ejecutivo avance hacia su derogación.

“Por ello, dado que usted ha anunciado que procederá a modificar dicha ley, le solicitamos que no haga uso de ella y envíe un proyecto de Ley al Parlamento para su derogación”, señalan.

La petición apunta a que el Mandatario renuncie a utilizar esta facultad y promueva un cambio legal que elimine la posibilidad de conceder indultos presidenciales.

Para las firmantes, el debate no se limita a una decisión administrativa o al ejercicio de una atribución constitucional, sino que involucra también la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En la parte final de la carta, las tres hermanas insistieron en que cualquier proceso de reconciliación nacional debe reconocer el sufrimiento de las víctimas y resguardar los avances alcanzados en materia de justicia.

“La reconciliación se construye logrando verdad y justicia para las víctimas”, concluyen.

De esta manera, Sofía Ester, Hilda Cecilia y María Angélica Prats Cuthbert solicitaron al Presidente Kast descartar eventuales indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad y promover una reforma legal que suprima esa facultad, apelando tanto a la memoria de sus padres como a la necesidad de evitar nuevas situaciones de impunidad.

PURANOTICIA