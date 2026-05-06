Hallan feto en estado de descomposición al interior de un casillero en mall de San Bernardo

Un feto fue encontrado este miércoles al interior de un casillero en una tienda del Mallplaza Sur, en la comuna de San Bernardo.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público indagan el hallazgo en el sector destinado al uso de los empleados .

Fue un trabajador del centro comercial que detectó la presencia del cuerpo, que de acuerdo a la fiscal de turno de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Paz Escobar, se trata de "un feto de término entre 40 y 41 semanas de gestación".

“Nos constituimos como Fiscalía de Flagrancia en el sitio del suceso el día de hoy y efectivamente verificamos lo que fue señalado por aquel trabajador”, añadió.

Respecto a cómo el trabajador detectó el cuerpo, Escobar indicó que “llama la atención del trabajador el olor que emanaba de dicho lugar y es en este contexto que revisando el sector se da cuenta que se encontraba en el interior el cuerpo de este feto en estado de descomposición”.

La persecutora sostuvo que “no es posible señalar si se realizó el depósito del feto en dicho lugar, en qué fecha o en qué horario, pero sí el hallazgo se realizó en horas de la tarde del día de hoy en horario de funcionamiento del centro comercial”.

Por su parte, el comisario Jorge Cádiz, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, sostuvo que “se realizó el examen médico criminalista del cadáver, determinando que corresponde a un feto en estado de término de entre 40 a 41 semanas de gestación, cuya data de muerte varía entre 3 a 5 días y cuya causa de muerte se encuentra indeterminada a la espera de la autopsia correspondiente por parte del Servicio Médico Legal”.

Agregó que el feto “se encontraba al interior de una bolsa, además de estar tapado con una prenda de vestir“.

Sobre el olor que alertó al trabajador, detalló que “básicamente señalan que se dan cuenta de dicha presencia básicamente por el olor que emanaba desde el feto, que se encontraba en avanzado estado de putrefacción”.

(Imagen: @BryanGalvezS)

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