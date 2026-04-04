Hallan cuerpo de trabajador que desapareció en un tranque de Lo Barnechea

Tras una intensa búsqueda que se extendió desde la jornada del viernes, las autoridades de la Municipalidad de Lo Barnechea y el Cuerpo de Bomberos de Santiago ratificaron el hallazgo del cadáver de un individuo que se había extraviado en un tranque de la zona.

El operativo de rastreo, que contó con la participación activa del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y voluntarios de Bomberos, se concentró en el tranque de Aguas Andinas, situado en el sector de La Dehesa. Fue en este punto donde el sujeto fue divisado sin vida gracias al empleo de un dron de seguridad municipal.

Respecto a la identidad de la víctima, se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien desempeñaba funciones en una empresa constructora ubicada en las proximidades del embalse. Según los antecedentes recabados, el trabajador concurrió al recinto junto a un colega con el objetivo de ingerir bebidas alcohólicas.

Sobre la dinámica de los hechos, el teniente Christopher San Martín, perteneciente a la 53° Comisaría de Lo Barnechea, precisó que los involucrados “se encontraban compartiendo dentro de dicho humedal; una de las personas no salió nuevamente a la superficie del agua”.

La cronología del suceso indica que el acompañante y testigo presencial de la desaparición se contactó con Bomberos alrededor de las 16:20 horas, momento en que se activaron los protocolos de emergencia. En las tareas de localización bajo el agua intervino el Grupo Especializado en Rescate Subacuático (Gersa) de Bomberos de Ñuñoa, quienes trabajaron apoyados por tecnología de drones y el despliegue de torres de iluminación para facilitar la visibilidad.

El procedimiento concluyó de manera trágica cuando la víctima fue localizada finalmente por uno de los drones municipales que prestaba apoyo constante en las labores de rastreo del operativo.

PURANOTICIA