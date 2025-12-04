Haitiano en riesgo vital tras ser baleado por repartidor de delivery en barrio Bellavista

Un ciudadano haitiano se encuentra hospitalizado en riesgo vital, tras ser baleado en al menos cinco oportunidades por un repartidor de delivery en scooter en el barrio Bellavista de la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El violento hecho se registró alrededor de las 02:30 horas de este jueves en el sector de Bombero Núñez con Santa Filomena, donde ambos sujetos sostuvieron una discusión que terminó con el repartidor disparándole a quemarropa. Luego, escapó en el scooter.

Al respecto, el capitán de Carabineros Héctor Casanova informó que la víctima, "mientras caminaba sola por calle Bombero Núñez hacia el norte, fue abordada por una persona que andaba en un scooter con una mochila de Rappi, quien le efectúa cinco disparos y posteriormente se de a la fuga por calle Dominica al norte".

El oficial reiteró que el repartidor disparó "al menos cinco veces, donde las cámaras mostraron una discusión previa".

El herido fue trasladado al Hospital San José, donde se encuentra en riesgo vital. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

