"Háganle un Charlie Kirk": Con arraigo nacional quedó mujer detenida por incitar a atentar contra la vida del Presidente Kast

Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en Lampa a una mujer chilena de 32 años, investigada por el delito de atentado y amenaza contra la autoridad, tras publicar en redes sociales un mensaje que incitaba explícitamente a atentar contra la vida del Presidente José Antonio Kast.

La persona fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Colina, el cual decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al Mandatario, y fijó un plazo de 30 días de investigación.

La investigación, instruida por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, se originó luego de detectarse una publicación efectuada desde una cuenta de Instagram en el perfil oficial del Mandatario.

"Háganle un Charlie Kirk", redactó la detenida en la publicación, haciendo alusión al asesinato a disparos que sufrió el activista político estadounidense.

A partir de diversas diligencias investigativas, los oficiales policales lograron establecer la autoría, individualizar a la responsable y determinar su domicilio en la comuna de Lampa, región Metropolitana.

Con estos antecedentes, durante este jueves 3 de septiembre, detectives de la BIPE Valdivia ejecutaron una orden de entrada, registro, incautación y detención, logrando ubicar y aprehender a la imputada en su domicilio.

En el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares, los que serán sometidos a las diligencias periciales correspondientes, en el marco de la investigación.

(Imagen referencial: PDI O'Higgins)

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