"Hagamos un cooling break": Ossandón propone una "pausa de hidratación" para frenar las peleas internas en el oficialismo

El senador Manuel José Ossandón propuso al oficialismo realizar un "cooling break", o una "pausa de hidratación" similar a la utilizada en los partidos del Mundial de fútbol, con el objetivo de disminuir las tensiones internas surgidas tras los calificativos de "derechita cobarde" por la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

En entrevista con Radio Pauta, el parlamentario de Renovación Nacional calificó el actual clima político como una serie de "peleas tontas" dentro del sector e hizo un llamado a concentrarse en las prioridades del país.

"En el fondo todas estas peleas son tontas de nuestro sector. A los que están metidos en esto, hagamos una pausa de hidratación, como la del mundial. Paremos para respirar y recuperar al país", dijo.

El legislador insistió en la necesidad de descomprimir el ambiente político.

"Yo les recomendaría a mis colegas que hagamos una pausa como la del mundial, un 'cooling break'", afirmó. A su juicio, "las peleas chicas le están haciendo mucho daño al Gobierno" y, en muchos casos, responden a "pequeñas estrategias personales".

En esa línea, Ossandón sostuvo que el presidente José Antonio Kast debe asumir un papel más activo para ordenar a la coalición oficialista.

"El Presidente tiene que ponerse firme una vez por todas y decir: 'Este es el camino, vamos para allá'", recalcó.

Respecto de la megarreforma, cuyo debate en particular comenzó en el Senado, el senador manifestó que el proyecto debe avanzar incluso si obtiene el respaldo mínimo necesario, aunque enfatizó que el Ejecutivo no debe renunciar a construir consensos más amplios.

"Si se gana por un voto, se gana por un voto", sostuvo, aunque agregó que "muchísimo mejor hacer todos los esfuerzos para ganar por más votos".

En ese contexto, envió un mensaje al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instándolo a equilibrar la visión técnica con la negociación política en el Congreso.

"Tiene que entender que está en el Senado de la República, en el Parlamento, y que aquí hay que ceder", afirmó.

No obstante, respaldó que el Gobierno mantenga los principios centrales de la iniciativa.

"Le compro al ministro Quiroz que la esencia de su proyecto no es negociable", señaló. Sin embargo, subrayó que "los acuerdos se hacen cediendo".

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