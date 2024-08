Guerra de Marcelas Cubillos: Exministra se lanza en picada contra la izquierda por candidata con el mismo nombre

Una profunda molestia manifestó la exministra Marcela Cubillos, actual candidata a alcaldesa por Las Condes (independiente), por la candidatura de Marcela Cubillos Hevia, quien se inscribió como independiente por Izquierda Ecologista Popular, según información del Servicio Electoral (Servel).

La exministra del gobierno de Sebastián Piñera criticó a través de su cuenta de Instagram que “la izquierda inscribió a otra Marcela Cubillos” para confundir a los votantes en las elecciones del próximo 26 y 27 de octubre.

“En Maipú van para alcalde dos candidatos que se llaman Tomás Vodanovic, el actual alcalde y otros Tomás Vodanovic que inscribió la derecha solo para confundir a los vecinos de Maipú. Mentira, eso no va a pasar de Maipú, pero si va a pasar en Las Condes, donde la izquierda inscribió a otra Marcela Cubillos”, dijo en un video subido a sus redes sociales.

“Ella va por los de la Lista del Pueblo, los de la lista de (Rodrigo) Rojas Vade, el gran fraude de la convención, engañaron a todo Chile y ahora quieren engañar a los vecinos de Las Condes”, agregó.

La ex diputada enfatizó que “tenemos el mismo nombre, pero representamos a dos Chile muy diferentes. Ella el de la violencia, el de la mentira, de los ataques a Carabineros, el de las banderas negras. El mío, el de la seguridad, la eficiencia, la transparencia, las banderas chilenas. Que no te engañen. Soy Marcela Cubillos Sigall, la original”.

En 2021 Cubillos Hevia ya había sido candidata por Las Condes, pero no ganó. Entonces, en una entrevista en The Clinic, dijo: "Soy la buena versión de un nombre, no displicente, que tiene herramientas y competencias, a la que no le quedó grande el poncho".

