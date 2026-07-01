Gremios pymes rechazan propuesta del Frente Amplio y acusan que "nunca fueron prioridad" del oficialismo

Gremios de las pequeñas empresas y emprendedores cuestionaron la propuesta del Frente Amplio de impulsar una "nueva relación" con las pymes, planteamiento dado a conocer durante el congreso ideológico realizado el fin de semana. Los dirigentes afirmaron que las pequeñas y medianas empresas "nunca fueron prioridad" durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En declaraciones a Emol, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, sostuvo que el anuncio genera dudas debido a la gestión del oficialismo en los últimos años.

"Nos llama la atención que hoy el FA pretenda poner a las Pymes como una de sus banderas, cuando durante los años que fueron gobierno nunca fueron su prioridad. Por el contrario, impulsaron y respaldaron una serie de reformas que aumentaron los costos laborales para las pymes, generando más incertidumbre y dificultades para miles de emprendedores".

Swett agregó que existe una contradicción entre el nuevo planteamiento del Frente Amplio y el rol que, a su juicio, desempeñaron algunos de sus dirigentes durante el estallido social.

"Resulta difícil creer que muchos de quienes hoy hablan de valorar a las Pymes, fueron protagonistas políticos que validaron un proceso violento que terminó con miles de pequeños comercios bajando definitivamente sus cortinas tras el estallido social. Los emprendedores fueron de los principales afectados por la violencia, la destrucción y la falta de apoyo para volver a levantarse".

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sandoval, señaló al mismo medio que el reconocimiento a las pymes debió reflejarse durante la administración del actual Gobierno.

"Las Pymes siempre han estado presente en el discurso político, en un proceso eleccionario, y hoy día vemos este planteamiento de desde la fracción política que acaba de gobernar y nos habría gustado que este reconocimiento en que las Pymes son diferente a la gran empresa, hubiese estado presente en su mandato".

El dirigente agregó que las declaraciones deberán traducirse en medidas concretas.

"Pero, sin duda, es importante que esto que se plantea se vea reflejado en las políticas, como la simplificación regulatoria y tributaria, el acceso festivo a financiamiento y a las compras públicas, y que los gremios Pymes tengan obligatoriamente una participación en la discusión de la reforma laboral y económica, porque hasta el día de hoy solo ha sido parte de el discurso y no queremos ser utilizados para una posible oposición al actual gobierno".

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, cuestionó la propuesta del Frente Amplio y recordó el impacto que, a su juicio, tuvieron algunas políticas impulsadas por el oficialismo sobre las pequeñas empresas.

"Cuesta creer que el Frente Amplio, impulsor de varias de las políticas que más golpearon a las Pymes y al emprendimiento, hoy busque acercarse a los mismos a quienes tanto perjudicó".

PURANOTICIA