Gremios del turismo y del transporte destacan positivo balance del primer fin de semana largo del invierno

Los gremios del turismo y del transporte interurbano realizaron un positivo balance del primer fin de semana largo del invierno, el que además coincidió con el inicio de las vacaciones escolares, favoreciendo un importante movimiento de viajeros a distintos destinos del país.

La presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), Mónica Zalaquett, señaló a El Mercurio que "este fin de semana largo de San Pedro y San Pablo se dio en un contexto especialmente favorable para la actividad turística".

La exministra explicó que "coincidió con el cierre de mes, cuando muchas familias cuentan con mayor disponibilidad de recursos económicos, y con las vacaciones de invierno, que comenzaron el 23 de junio y se extenderán hasta el 5 de julio para gran parte de los establecimientos educacionales".

En esa línea, agregó que "esta combinación generó una oportunidad excepcional para viajar y permitió que muchas personas extendieran su estadía más allá de los tres días del feriado".

Asimismo, destacó que "la proyección de salida de cerca de 400 mil vehículos desde la Región Metropolitana es un buen indicador del interés por recorrer distintos destinos del país".

Para Zalaquett, el dinamismo observado reafirma el aporte del turismo local a la economía nacional.

"El turismo interno continúa siendo un motor relevante para las economías regionales. En un escenario donde los hogares mantienen un consumo más prudente, los viajes dentro de Chile siguen demostrando una importante capacidad para dinamizar la actividad económica, distribuir ingresos en los territorios y generar oportunidades de empleo, especialmente fuera de la Región Metropolitana", sostuvo.

CENTROS DE MONTAÑA

Pese a la escasez de nieve registrada en el comienzo del invierno, el gerente comercial de Andacor, Matías López, valoró el inicio de la temporada en los centros de montaña El Colorado, Farellones, Pillán y Volcán Osorno.

"Fue un buen primer fin de semana. Sabemos que es un escenario singular y los clientes han reconocido el gran esfuerzo de abrir con nieve fabricada. Esperamos que caiga nieve muy pronto y que sea una gran temporada", afirmó.

BUSES INTERURBANOS

Por su parte, la gerenta general de la Asociación Nacional de Buses Interurbanos, Carolina Navarrete, también calificó de positiva la demanda registrada durante el feriado.

"Si bien aún estamos consolidando las cifras definitivas, el balance es positivo. Incluso con los antecedentes disponibles, entre el jueves 19 y el lunes 22 de junio se registraron más de 600 mil movimientos de pasajeros y sobre 12 mil servicios de buses, considerando salidas y llegadas en los principales terminales de la Región Metropolitana", indicó.

La ejecutiva añadió que "estas cifras podrían variar una vez finalizado el cierre estadístico del período. Las ciudades de mayor demanda son La Serena, Viña del Mar, Concepción, Pucón y Puerto Montt. Las cifras preliminares muestran un comportamiento acorde con las proyecciones que manejaba la industria para este período. La operación respondió de manera adecuada a la demanda observada, tanto en viajes interurbanos, como viajes internacionales, cuyo principal destino es Argentina".

Finalmente, Navarrete destacó que el movimiento registrado durante el fin de semana largo confirma el rol del transporte terrestre en el país.

"Generó un alto movimiento de pasajeros y reafirma que el transporte interurbano continúa siendo el principal eje de conectividad para los viajes a nivel nacional", concluyó.

PURANOTICIA