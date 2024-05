Gremios de la salud se toman dependencias del Minsal y exigen reunirse con ministra Aguilera

Trabajadores de los distintos gremios de la salud, agrupados en Fenats Nacional, Confedepruss, Fenasenf y Fenpruss, se tomaron las dependencias del Ministerio de Salud, en protesta por no recibir respuesta del Gobierno para “avanzar en una carrera funcionaria”.

“Hoy tomamos la decisión de ocupar las dependencias del Ministerio de Salud para exigir una reunión el día de hoy, sin embargo, la autoridad ministerial persiste en su negativa”, señala una declaración.

El secretario general de la Fenats Nacional, Daniel Bartch, advirtió que la decisión de sus asociados es mantener la ocupación del edificio del ministerio indefinidamente hasta que la ministra Aguilera los reciba. Criticó que en la actualidad la principal preocupación de la autoridad son las isapres -en referencia a la aprobación de la ley corta- y no sus trabajadoras y trabajadores.

“Insistimos en demandar que el gobierno del presidente Gabriel Boric y la ministra de Salud cumplan con el compromiso que realizaron con nuestro sector de una carrera funcionaria que dé garantías de trabajo decente, resultando inaceptable el que se rompa una mesa de trabajo para avanzar en esta materia y que no se entreguen los recursos financieros suficientes”, continúa la declaración de dichos gremios de la salud.

“Nos mantendremos de manera indefinida ocupando el ministerio y así dar cumplimiento a los compromisos establecidos, avanzando con una Ley de Encasillamiento que elimine grados de inicio, incorpore un grado de término, mejore la distribución porcentual en los cargos modificando la estructura de la planta”, explicaron los trabajadores en el texto de la declaración.

“Es urgente que se reinstale la mesa de negociación que nos permita levantar estas justas y necesarias demandas un solo proyecto de Ley antes de junio 2024", agrega el comunicado.

“Exigimos un cambio de actitud de la ministra de Salud”, a quien acusan de mantener “poco interés” hacia las demandas de los trabajadores.

También la presidenta de Fenpruss, Gabriela Farías, advirtió que no se moverán del Minsal sin reunirse con la ministra Aguilera. “No pretendemos salir bajo ninguna circunstancia si es que no hay una respuesta positiva por parte de la ministra, que ha señalado que su agenda está completa, pero nosotros sentimos que es un deber de ella el darse el tiempo de conversar con nosotros que ya llevamos más de dos meses en esta espera”.

“Mínimo requerimos de nuestra autoridad máxima que converse y que resuelva aquellos problemas que vienen de arrastre hace ya más de dos años”, cerro la dirigente.

