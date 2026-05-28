Detienen a dos mujeres en el aeropuerto de Santiago por estafa con tarjetas de crédito

Carabineros detuvo en el Aeropuerto de Santiago a dos mujeres acusadas de participar en una estafa vinculada al uso fraudulento de tarjetas de crédito para la compra de pasajes aéreos con destino a Madrid, España.

Según los antecedentes del caso, durante la mañana de este jueves una persona denunció haber sido víctima de diversos cargos no reconocidos en su tarjeta de crédito, correspondientes a la adquisición de boletos aéreos internacionales.

Tras la denuncia, personal especializado de Carabineros inició una serie de diligencias investigativas que permitieron identificar a las presuntas responsables: una mujer chilena de 25 años, sin antecedentes penales, y otra de 26 años, también de nacionalidad chilena, quien mantiene antecedentes policiales previos.

Las indagatorias establecieron además que ambas tenían programado un vuelo para la misma jornada desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, lo que derivó en un operativo policial en la terminal aérea.

En ese contexto, funcionarios policiales concurrieron hasta el Terminal 2 del aeropuerto capitalino y, tras coordinar acciones con personal de la aerolínea correspondiente, lograron ubicar a las imputadas en el sector de migraciones, procediendo a su detención antes de que abordaran el vuelo con destino a Europa.

Ambas mujeres fueron puestas a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la existencia de otras posibles víctimas y determinar el monto total defraudado.

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